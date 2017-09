Política

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, e a vice Eluise Hammes participaram de audiência com o Secretário Estadual de Transportes, Pedro Westphalen, na terça-feira, 29, para tratar dos acessos asfálticos entre Arroio do Meio e os municípios de Travesseiro e Capitão. O encontro foi intermediado pelo deputado estadual Edson Brum e contou ainda com os vereadores Marcelo Schneider, Rodrigo Kreutz e José Elton Lorscheiter e o prefeito de Capitão, Paulo Scheidt, e o de Travesseiro, Genésio Hofstetter.

Sobre o acesso a Travesseiro, pela VRS 811, o secretário sugeriu a atualização do projeto de asfaltamento dos seis quilômetros a partir do distrito de Forqueta, do qual a empresa Conpasul é detentora do contrato.

Referente ao acesso asfáltico entre Arroio do Meio e Capitão – ERS 482, foi solicitado ao secretário a agilização dos serviços de atualização do projeto de nove quilômetros em obras, que deve integrar o lote 1, de trecho plano. A sugestão da comitiva local é realizar nova licitação por trechos, em função da rescisão de contrato com a empresa Better, que tramita em paralelo. Os cinco quilômetros restantes, que compreendem o trecho de serra, demandam maior detalhamento e recursos, motivo pelo qual poderiam ser tratados após possível reinício do lote plano, atualmente paralisado. O secretário se comprometeu em tentar agilizar os trabalhos técnicos e trâmites jurídicos junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), para liberação da obra com novo processo licitatório.

Por daiane