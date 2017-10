Obras

A Administração Municipal de Arroio do Meio recebeu uma nova retroescavadeira na última semana. O investimento para a aquisição do maquinário é de R$ 192 mil, provenientes de recursos próprios do município.

A nova retroescavadeira junta-se às demais máquinas e equipamentos do Parque Municipal de Máquinas e será utilizado para manutenção e melhorias das vias públicas, incluindo mais de 300 quilômetros de estradas rurais, qualificando a infraestrutura para escoar a produção das propriedades.

Por daiane