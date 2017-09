Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio realiza programações especiais para a Terceira Idade no mês de outubro, quando se comemora o Dia do Idoso. A primeira atividade será na segunda-feira, dia 2, a partir das 13h30min, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, onde ocorre a 4ª Olimpíada de Jogos Inteligentes para a Terceira Idade, com disputa de Loto, Moinho e Dama.

No dia 11 será realizada a Escolha do Rei e Rainha da Terceira Idade, a partir das 13h, no CTG Querência do Arroio do Meio. Nos dias 14 e 28 serão promovidos bailes de integração entre os grupos de idosos em Picada Café (Grupo Juntos Venceremos) e Bela Vista (Corações Alegres), respectivamente. E para encerrar o mês, está sendo organizada uma Caminhada Orientada, em local e data a serem definidos e divulgados.

Projeto de inclusão digital

A Administração Municipal realizou na segunda-feira, 25, a entrega de certificados para alunos que participaram do curso de inclusão digital Terceira Idade Conectada. As aulas iniciaram em agosto e seguiram com oito encontros semanais, totalizando 12 horas de aprendizado básico sobre manuseio do computador, digitação de documentos, uso da internet para pesquisas e redes sociais.

No momento da entrega dos certificados, os alunos relataram a satisfação em aprender técnicas que lhe permitem independência e facilidades na comunicação com familiares e amigos que moram distante, assim como com filhos e netos que utilizam a tecnologia no dia a dia. “Não imaginei que fosse aprender tanto, pra quem não sabia nem pegar no mouse”, relata Loreni Bagestão. “É uma comunicação gratuita, que facilita o contato com as pessoas. Além disso, temos que acompanhar os mais jovens”, complementa José Nelson Bagestão. “Aprendi, estou aprendendo e quero aprender mais”, conclui a aluna Solange Bernadete da Silva. Receberam certificados ainda os alunos Lovani Rieth e Selvino Roque da Silva. Interessados em participar das próximas turmas podem se inscrever junto ao departamento do Idoso, no subsolo da prefeitura. Mais informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 303.

Por daiane