Meio Ambiente

Está agendada para a noite de terça-feira, dia 19, assembleia da Associação de Moradores de Arroio Grande, para discutir uma série de ações que visam a revitalização do principal recurso natural que dá o nome à localidade. A reunião ocorre no salão da comunidade católica São Felipe e São Tiago.

Uma comissão pretende apresentar um projeto de longo prazo para o manancial. Medidas que vão desde a educação ambiental, recuperação da mata ciliar à limpeza das encostas e proteção. A intensão é voltar a ter identificação com o arroio por meio da valorização de sua importância na história da comunidade do Vale do Arroio Grande, transformando-o num cartão postal positivo.

O arroio que tem nascente em Capitão e desemboca no rio Taquari, passa por diversas localidades, recebendo águas de vários afluentes, como córregos e riachos. No curso existem represas construídas para moinhos e serrarias, além de lugares mais profundos que já eram usufruídos por banhistas em dias de calor, pontes, pinguelas, travessias, locais de pesca e pontos turísticos.

Conforme moradores com mais de 30 anos de idade, no passado, quando se tinha muito menos informação sobre agentes poluidores e mecanismos para barrar a poluição, a água era mais limpa e até servia para consumo humano. Atualmente constata-se a presença de lixo doméstico, entulhos e esterco, mas conforme alguns líderes comunitários, é possível reverter a situação com pequenas ações e a união de todos. A entidade é presidida por Arno Reckziegel.

Por daiane