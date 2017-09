Geral

Se você é arroio-meense nata ou de coração, tem entre 16 e 23 anos, Ensino Fundamental completo, solteira e tem o sonho de ser Soberana de Arroio do Meio, essa é a sua chance. Na segunda-feira, dia 11, abre o período de inscrições para o concurso que escolherá as novas Soberanas do Município. As candidatas interessadas devem procurar a Casa do Museu, localizada na rua Visconde do Rio Branco, 604/Centro, para retirar o regulamento e ficha de inscrição. Informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 211.

A escolha das soberanas será realizada no dia 26 de novembro, junto à Festa de Aniversário dos 83 anos do município, na Rua de Eventos. As vencedoras do concurso – Rainha e Princesas, serão premiadas com faixa, coroa, dinheiro e traje oficial, e representarão Arroio do Meio em eventos oficiais nos próximos dois anos.

Também estão abertas as inscrições para idosos interessados em participar da escolha do Casal da Terceira Idade. Os casais interessados devem conversar com os presidentes dos seus grupos. Mais informações com o Departamento do Idoso, no subsolo da prefeitura, ou pelo fone (51) 3716 1166, ramal 303. A escolha do casal será realizada no dia 11 de outubro, no CTG Querência do Arroio do Meio, em alusão ao Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro.

Por daiane