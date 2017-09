Saúde

Desde 11 de setembro, o Hospital São José (HSJ) passa a ser referência regional para a realização de cirurgias eletivas de ortopedia e traumatologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A aprovação para a habilitação do HSJ para o serviço veio por meio da resolução 202/2017, de 18 de maio e foi referendada pela publicação da autorização no Diário Oficial do RS, no final de agosto. Com isso, o hospital passa a ser referência em atendimento de média complexidade em ortopedia e traumatologia – consultas e procedimentos – para 12 municípios do Vale do Taquari, num total de 163.037 habitantes. As subespecialidades que serão atendidas são joelho, mão, pé, ombro e geral.

Os atendimentos serão feitos por quatro profissionais médicos ortopedistas/traumatologistas, além de toda a equipe interdisciplinar do hospital que se envolverá nos atendimentos. Na reabilitação pós-cirúrgica, durante a internação, será oferecida fisioterapia e terapia ocupacional. Estima-se que, mensalmente, serão realizadas 240 consultas (96 primeiras consultas e 144 de retorno) e 40 cirurgias de média complexidade.

Os pacientes, para terem acesso ao serviço, deverão procurar a secretaria de Saúde de seu município para agendamento de consulta. Este irá ocorrer pela regulação nas próprias secretarias de Saúde.

Com a vinda desse novo serviço, o HSJ readequou sua estrutura que vai disponibilizar setor de agendamento, dois consultórios médicos, sala de gesso, ambulatório, unidade de internação e centro cirúrgico. Para o futuro, o hospital já projeta um setor de urgência e emergência em traumatologia, ampliação para procedimentos de alta complexidade e residência médica na especialidade.

Por daiane