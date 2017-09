O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes é uma das 100 escolas do Rio Grande Sul selecionadas para concorrer ao prêmio do Concurso Cultural da Cipave. A escola vencedora, conhecida através de uma votação popular que vai até o dia 24 de setembro, receberá um kit audiovisual, troféu especial, além de ter seu vídeo exibido em um canal digital jovem e no intervalo de um programa televisivo.

Para que esse prêmio venha para Arroio do Meio, a participação da comunidade arroio-meense na votação será imprescindível. A diretora do Guararapes, Silvana Hanke, conta que o vídeo teve o envolvimento de alunos, professores e funcionários, que retrataram a união dentro da escola. A professora de Educação Física Ana Daura de Jesus foi a responsável por criar a coreografia do vídeo.

Intitulado de “Tamo junto com a Cipave”, o concurso busca promover a cultura da paz e a valorização da escola pública, por meio da prevenção de conflitos e do combate ao bullying. A ideia do concurso era incentivar os estudantes a produzirem um vídeo inspirado no comercial do programa, utilizando o jingle da campanha.

Para votar na Escola Guararapes, basta entrar no site www.cipave.rs.gov.br/concurso-cipave e dar seu voto para a escola arroio-meense. Coordenadora da 3ª CRE, Greicy Weschenfelder se diz muito feliz com a seleção do educandário na etapa final do concurso e pede para que os arroio-meenses atendam ao chamado dos alunos, fazendo que seu trabalho seja mostrado para todo o Estado.

Por daiane