Futsal

O Campeonato Municipal de Futsal – Copa 25 Anos de Travesseiro, organizado pela Litrafa, realizou na sexta-feira à noite no Clube Esportivo Travesseirense, a sua rodada final com cinco partidas que apontaram as equipes campeãs das categorias Força Livre, Sub-16 e Feminino.

Pela categoria Sub-16, a decisão do título aconteceu entre as equipes Desimpedidos x Mercenários. Sagrou-se campeã a equipe Desimpedidos que venceu pelo placar de 5 x 4. Os campeões ainda levaram os troféus de artilheiro com Gabriel Gall e goleiro menos vazado com Bruno Hendges.

Na categoria Feminino, o título ficou com a equipe Segura Minha Bolsa que enfrentou o time do Batom FC. No tempo normal as duas equipes empataram em 3 x 3. Na prorrogação as meninas do Segura Minha Bolsa venceram por 2 x 0. Também levaram os troféus de artilheira com Natália Bonacina e goleira menos vazada com Tamara Spieckert.

A rodada foi fechada com a partida entre Los Amigos x Oque Importa, valendo o título da Força Livre. A partida terminou com placar de 2 x 1 para Los Amigos. Destaque para Bruno Kunrath, eleito o craque da partida. Para a equipe do Oque Importa, restaram os prêmios de artilheiro com Maicon Wiland e goleiro menos vazado, Miguel Bettio.

Os resultados pela disputa do 3º e 4º lugar na Sub-16, reunindo Mulekes da Base x Esquadrão Suicida e pala Força Livre, reunindo Renegados x Laranja Mecânica, não foram fornecidos pela organização do torneio.

Por daiane