Futsal

O Campeonato de Futsal – Copa 25 Anos de Travesseiro, realizou no sábado, dia 09, os jogos da fase de quartas de final em Cairu, onde jogaram Renegados 4 x 1 Mercenários (Força Livre), Laranja Mecânica 7 x 1 São João (Força Livre), Mulekes da Base 2 x 6 Esquadrão Suicida (Sub-16), Oque Importa 6 x 2 SPT (Força Livre) e Los Amigos 5 x 4 Esquadrão (Força Livre).

O torneio continua nesta sexta-feira, dia 15, no Clube Esportivo Travesseirense, com os jogos semifinais da Força Livre e Sub-16. Os jogos iniciam às 19h45, reunindo Mercenários x Mulekes da Base (Sub-16), Laranja Mecânica x Oque Importa (Força Livre), Segura Minha Bolsa x Batom FC (Feminino), Desimpedidos x Esquadrão Suicida (Sub-16) e Renegados x Los Amigos (Força Livre). A única partida do feminino encerra a fase de classificação que define as duas equipes finalistas.

Por daiane