Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio tem em andamento o 8º Campeonato Municipal de Futsal. O certame está sendo disputado nas categorias Força Livre Masculino, com 13 equipes; Feminino e Veteranos com cinco equipes em cada categoria. A categoria Master ainda recebe inscrições. O certame realiza seus jogos nas terças e sextas-feiras à noite em diferentes ginásios esportivos instalados no município.

Na sexta-feira, dia 1º, aconteceram os jogos da 3ª rodada no Ginásio de Rui Barbosa, onde jogaram Contra Ordem 5 x 4 Tulipas/Box Locadora de Veículos/Latifrios (Força Livre), Só Ceva 2 x 3 Só Fumaça “B” (Força Livre), Mezzo 3 x 3 Pituca/Vidrobox (Veteranos), Só Fumaça/Mercado Majolo 6 x 5 Atrevidos (Força Livre) e Amigos do Shrek/Racen 2 x 3 J.D. Peças (Força Livre).

Na terça-feira, dia 05, foram disputados os jogos da 4ª rodada no Ginásio do Glória, reunindo Bola na Trave 2 x 1 Blessed (Feminino), Pituca/Vidrobox 6 x 4 SER Massa/Centro de Lazer Arroio Grande (Veterano), Meia Boca/Glória 2 x 1 Só Canela (Força Livre) e Só Fumaça/Mercado Majolo 6 x 3 Só Fumaça “B” (Força Livre).

O torneio terá continuidade na noite desta sexta-feira, dia 08, com os jogos da 5ª rodada no Ginásio do bairro Aimoré. Nesta rodada jogam às 19h15min, Invictus x Só Ceva (Força Livre); às 20h15min, Misturadão x Bola na Trave (Feminino); às 20h50min, Tulipas/Box Locadora de Veículos/Latifrios x Amigos do Shrek/Racen (Força Livre); às 21h35min, Mezzo x So Khellãs (Veteranos) e às 22h20min, Contra Ordem x J.D. Peças (Força Livre).

Para terça-feira, dia 12, estão agendados os jogos da 6ª rodada no Salão Cinquentenário de Bela Vista, onde se enfrentam às 19h15min, Novo Horizonte x SER Massa/Centro de Lazer Arroio Grande (Veteranos); às 20h15min, Atrevidos x Invictus (Força Livre); às 21 horas, Bola na Trave x Virakopus (Feminino) e às 21h45min, Virakopus x Só Fumaça “B” (Força Livre).

Por daiane