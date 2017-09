Educação

A Escola Estadual de Capitão convida a comunidade escolar e os munícipes para participarem de sua Feira do Livro que se realiza de 11 a 23 de setembro. Na programação elaborada pela equipe organizadora, estão as participações das escritoras Rosane Castro (Porto Alegre) e Aline Lenz (Lajeado), bem como atrações artísticas e culturais.

Além da promoção da leitura, o evento propiciará a integração dos alunos através de uma Gincana Farroupilha, sendo que a culminância da mesma oportunizará aos estudantes a degustação da culinária gaúcha. A exposição e comercialização de livros acontece nos dias 22 e 23 de setembro, sendo aberta a toda a comunidade. O evento conta com a parceria do Sesc que oportunizará aos visitantes a apreciação de materiais relacionados aos consagrados escritores Mário Quintana, Millôr Fernandes, Machado de Assis, bem como à Literatura de Cordel, fortalecendo os laços literários aproximando autores e obras do público leitor.

Programação:

Na segunda-feira acontece a abertura oficial e, nos três turnos apresentações culturais promovidas pelos alunos do educandário. Na terça-feira à noite haverá roda de conversa com a escritora e contadora de histórias Rosane Castro. A mesma programação ocorre na quarta-feira nos turnos da manhã e tarde. Já na quinta-feira haverá sessão de cinema na parte da manhã e tarde e, na sexta, dia 15, à noite, terá apresentação da Orquestra Municipal de Travesseiro.

No dia 18, a programação segue com sessão de cinema à noite e, no dia 19, com a Gincana Farroupilha nos três turnos. Já no dia 21, haverá degustação de culinária gauchesca e mateada nos três turnos e roda de conversa com a escritora Aline Penz, à noite.

A exposição e comercialização de livros se concentra nos dias 22 e 23, sendo aberta à toda comunidade. No dia 22 nos turnos de manhã e tarde acontece ainda a apresentação de danças gauchescas com o Grupo do Cras de Capitão e, à noite, apresentação de Danças Gauchescas com o Grupo de Danças Tradicionalistas de Nova Bréscia. No dia 23 terá a entrega de boletins e o encerramento da feira.

Por daiane