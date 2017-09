Apartes

O prefeito Klaus Werner Schnack, em visita ao AT, na companhia de sua vice, Eluise na última sexta-feira, reiterou o que já tinha sinalizado em outras oportunidades: quer um governo enxuto e fazer sobrar dinheiro para obras de infraestrutura, alinhado com o seu perfil de engenheiro. Se prefeitos anteriores deixaram sua marca com investimentos e incentivos à empresas ou outras ações, ele aposta na necessidade de obras de pavimentação, alargamento de ruas, canalizações. Klaus está optando pelo reforço de recursos na secretaria de Obras, o que segundo ele será menos oneroso do que a terceirização.

Em campanha

O ex-prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert, segue uma caminhada por diversos municípios da região em busca da oportunidade de concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Para quem busca seu espaço, concorrendo pela primeira vez, a saga não será das mais fáceis, embora seja credenciado pela experiência política de vereador e prefeito em dois mandatos. Eckert depois que saiu da prefeitura ocupa cargo no Departamento Nacional de Produção Mineral (RS), dividindo o tempo com a construção de uma candidatura para o Vale do Taquari, o que ainda não está definido. Nas duas últimas eleições, o município teve candidato com o sindicalista Áurio Scherer que na primeira vez que concorreu (2010) somou no município de Arroio do Meio 5.616 votos e na última (2014), 3.995 votos.

Outros tempos

Para as eleições de 2018, os candidatos encontrarão um ambiente totalmente adverso em função da crise de credibilidade da classe política e das instituições. Os que concorrem pela primeira vez ainda enfrentarão a falta de recursos e correm contra uma legislação que favorece os que já estão ocupando vagas na Assembleia e Câmara Federal.

O ex-candidato Áurio Scherer defende o voto distrital e lamenta a falta de vontade política do Congresso por uma Reforma Política que poderia aprovar alterações que oportunizassem renovação política. “Infelizmente temos pouco tempo hábil e as mudanças que foram aprovadas não surtirão efeito, lembrando que se fosse aprovado o voto distrital, candidatos regionais e locais que são mais conhecidos pelo eleitor poderiam ser eleitos a um custo bem menor do que pelo sistema vigente. O voto distrital também limitaria a entrada de paraquedistas, o que é muito comum no nosso cenário eleitoral,” lembrando que na primeira eleição que concorreu houve um movimento regional em torno deste voto distrital que trouxe um pouco mais de conscientização ao eleitor. Scherer lembra que de lá para cá o assunto não evoluiu, muito pelo contrário.

Forquetinha Expofest

Entre os dias 3 a 5 de novembro, o município de Forquetinha realiza sua Expofest. O evento será lançado oficialmente na próxima terça-feira à noite, a partir das 19h30min para convidados, com detalhamento da programação. A apresentação acontece no Parque de Exposições no prédio da Torre Germânica, informa o presidente da festa,Vianei André Noll.

Construmóbil

Até domingo está aberta a oportunidade para visitar a Construmóbil, feira de construção civil, mobiliário e decoração. Em torno de 200 expositores mostraram tendências do setor que é muito importante no Vale do Taquari e que está se adaptando à nova realidade de mercado. Depois de uma queda, o setor vem reagindo aos poucos e já sinaliza um leve crescimento.

Por daiane