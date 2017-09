Geral

As motos podem ser específicas ou adaptadas para a trilha. Podem ainda ser de pequeno porte, 125 cilindradas ou até mais potentes, a exemplo das importadas de 450 cilindradas. Não faz diferença. O que importa para o grupo de trilheiros Proezas que existe desde 1999, é adrenalina, diversão, companheirismo e a amizade que esse esporte proporciona.

Inicialmente o grupo era composto somente por integrantes de Lajeado, mas ao passar do tempo foram se incorporando praticantes de Arroio do Meio, Estrela, Canudos do Vale. Hoje, com 34 integrantes, o grupo visitou nos últimos quatro anos mais de 150 municípios entre eles, Aratiba, Torres, Silveira Martins, Glorinha e Picada Café.

Próximo ao Natal, o espírito de compaixão toma conta do grupo, que entre os integrantes realiza uma vaquinha para comprar brinquedos e presentes para crianças carentes. No fim de semana da data natalina vestem-se de Papai Noel e distribuem os brinquedos por onde passam. “A melhor de todas as trilhas é a de Natal”, observa Alexandre Abel Kunzler, presidente da entidade.

Kunzler considera o esporte como um estilo de vida o qual desperta nos participantes um comportamento humano diferenciado. Ressalta que o respeito, a amizade, o companheirismo e a ajuda mútua devem prevalecer em detrimento à competitividade e a rivalidade. Não esquece da natureza, ambiente no qual são realizadas as trilhas e que deve ser preservada e respeitada. “É difícil descrever a sensação desse esporte que envolve adrenalina e proporciona novas amizades”, afirma.

Origem do nome

O presidente Alexandre Abel Kunzler de Arroio do Meio, conta que o grupo iniciou com seis integrantes que se reuniam nos fins de semana para praticar o esporte. Na época não havia motos específicas para trilhas a não ser as importadas. Como não podiam adquiri-las em razão do preço muito elevado, surgiu o nome Proezas, pois faziam verdadeiras proezas com as motos e equipamentos que possuíam, muito aquém das utilizadas hoje.

