“Leio, escrevo, brinco e crio ouvindo a voz do meu coração. É nesse universo, imersa na energia que emana dele, que eu me encontro. Sou menina moleca e disso não abro mão.” (Rosane Castro) É com este espírito inventivo e criativo que a Escola Estadual de Capitão convida a comunidade escolar e os munícipes para participarem da Feira do Livro que ocorre de 11 a 23 de setembro. Uma ampla programação está sendo elaborada pela equipe organizadora que de antemão já divulga a participação das escritoras Rosane Castro (Porto Alegre) e Aline Lenz (Lajeado), além de outras surpresas e atrações artísticas e culturais previstas para o período.

Além da promoção da leitura, o evento propiciará a integração dos alunos através de uma Gincana Farroupilha, sendo que a culminância desta oportunizará aos estudantes a degustação da culinária gaúcha. A exposição e comercialização de livros está prevista para os dias 22 e 23 de setembro, sendo aberta a toda a comunidade. O evento conta com a parceria do Sesc que oportunizará aos visitantes a apreciação de materiais relacionados aos consagrados escritores Mário Quintana, Millôr Fernandes, Machado de Assis, bem como a Literatura de Cordel, fortalecendo os laços literários aproximando autores e obras do público leitor.

