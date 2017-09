Futebol

Está se aproximanda a data para a realização do I Encontro dos Amigos do Futebol. O evento, que é uma promoção da Amam, visa confraternizar e ao mesmo tempo arrecadar fundos para esta entidade. A realização será no dia 16 de setembro, no Clube Esportivo Navegantes.

Os primeiros movimentos acontecem na noite da sexta-feira, dia 15, com a chegada de uma delegação da cidade de Toledo-PR, liderada por Ricardo Schroeder, popular Piá. Na noite será servido jantar aberto ao público no Moinho da Luz pelo valor de R$ 30 por pessoa. Confirmações na Amam pelo fone 3716-3428 ou no Moinho da Luz.

No sábado as atividades iniciam às 09 horas com os alunos da Amam. Às 09h30min iniciam jogos de minifutebol reunindo The Horse x Amigos do Piá, Sicredi x Ex-Alunos da Amam e Mezzo x Estrelas. O almoço será servido às 13 horas no Salão da Comunidade Navegantes com convites limitados pelo valor de R$ 15 por pessoa com carne de rês, porco e frango, massa com molho e saladas.

Durante a festa, que deverá ser prestigiada por ex-atletas profissionais, haverá sorteio de prêmios, brindes personalizados, exposição com produtos e artesanato da Amam e uma tenda com mais de 100 prêmios (todos doados).

Por daiane