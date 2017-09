Geral

O CTG Liberdade Serrana, que mantém sua sede na comunidade de Picada Taquari, em Pouso Novo, e tem como patrão Celso Jardim, realiza dois dias de festejos alusivos à Semana Farroupilha. A programação inclui missa crioula, palestra, almoço, jantares, fandango, apresentações artísticas, bocha 48, tiro de laço e andança a cavalo. O ponto alto será a realização do VI Encontro de Gaiteiros e o 1º Entrevero de Chuleadores.

A programação será aberta na quinta-feira, dia 07, às 10 horas, com a celebração de missa crioula, seguida de almoço ao meio-dia com venda de espeto por quilo. Às 13 horas acontece palestra sobre odontologia equina e cuidados do cavalo ministrada pelo veterinário Sidinei Toledo e demonstração de ferradura de cavalo à moda antiga com uso de fogo com o ferrador Luciano Soleti. Ainda durante a tarde acontece laço em vaca mecânica e torneio de bocha 48.

Na parte da noite, com início às 18 horas, acontece o VI Encontro de Gaiteiros, seguido de churrasqueada com carne de ovelha, cabrito, rês, porco, galeto, salsichão e saladas. A participação de gaiteiros é livre sem a divisão de categorias ou regiões.

Os festejos continuam na sexta-feira, dia 08, com uma tarde de laço com vaca mecânica e andança a cavalo. Neste dia, às 18 horas, terá início o 1º Entrevero de Chuleadores dividido nas categorias de chula piazito (até 09 anos), mirim (até 13 anos), juvenil (até 17 anos), adulta (maiores de 17 anos) e a chula xirú (maiores de 30 anos), com distribuição de premiação de R$ 1 mil. Os participantes devem se inscrever até o dia 07 pelo whats 51-8115-4517 ou pelo email ctgliberdadeserana@bol.com.br

Às 21 horas será servido churrasco com as variedades de carne da noite anterior, seguido da final do concurso de chula. Às 23 horas inicia fandango animado pelo grupo Os Buenachos.

Por daiane