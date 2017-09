Geral

Encerrou ontem, dia 21, o prazo para apresentação dos documentos para licitação de sinalização viária no Centro de Arroio do Meio, para demarcação das alterações no trânsito com a ampliação do Estacionamento Rotativo Gratuito, delimitação de três pistas na saída da cidade na última quadra da rua Gustavo Wienandts, e restrições de estacionamento na rua Bela Vista.

A empresa vencedora da licitação será conhecida hoje e terá dois meses para implantar as mudanças. Paralelamente a Administração finaliza a documentação para contratação de orientadores. Serão no mínimo seis. De acordo com o secretário da Fazenda, Márcio Zimmer, possivelmente será uma empresa terceirizada, em decorrência dos ônus trabalhistas. “Vamos tentar contratar pelo menor custo possível. É uma maneira de incentivar o comércio na região central”, comenta.

ROTATIVO - Inicialmente o rotativo funcionará de forma educativa, para conscientização dos motoristas. A intenção é operacionalizar ainda até o Natal. Conforme estudos da Comissão de Mobilidade Urbana, a implantação transformará 500 vagas de estacionamento existentes em aproximadamente 4 mil vagas diárias à disposição dos condutores, levando em consideração o tempo máximo permitido de 1h30min. Funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Nos sábados será das 8h às 12h.

Os condutores de veículos estacionados em desacordo com esta Lei, estão sujeitos a pena de multa média, com 4 pontos na CNH, multa de R$ 130, e guincho com custo de remoção de R$ 254,97 e diária de R$ 26,14 para automóveis, e R$ 203,97 a remoção e R$ 20,91 a diária para motocicletas.

Paralelamente, o Executivo fica autorizado a receber em cessão de uso, gratuita, áreas particulares situadas nas áreas de abrangência do estacionamento rotativo, para que sejam disponibilizadas aos comerciantes, funcionários de estabelecimentos e população em geral.

BELA VISTA - A rua Bela Vista terá estacionamento proibido no lado esquerdo, sentido Centro-Arroio Grande, com alguns pontos de carga e descarga para empresas e estabelecimentos comerciais. A via terá estacionamento liberado apenas no lado direito (cemitérios). Com isso o eixo central da pista ficará mais ao lado esquerdo, garantindo um bom fluxo nos dois sentidos, gerando menos transtornos, especialmente no encontro na ida e vinda com veículos maiores. “O problema não é a escassez de vagas, e sim as deficiências no fluxo”, explica o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Henrique Meneghini.

SAÍDA DO CENTRO – A mais polêmica das medidas é quanto a proibição do estacionamento nos dois lados da via, entre às 6h e 20h na última quadra da rua Gustavo Wienandts, do trecho da rua São José até o Seminário Sagrado Coração de Jesus. O coordenador do Departamento de Trânsito, Luiz Fermino de Freitas Soares, explica que a decisão respeita a coletividade, priorizando o fluxo de forma segura. Desta forma ficarão três pistas: a da esquerda será dedicada a quem quer retornar ao Centro; a do meio para quem atravessar a ERS-130; e a da direita, para São Caetano, Palmas e Encantado. A parada de ônibus será mantida. E os locais de carga e descarga funcionarão das 7h às 10h. “Óbvio que boa parte dos motoristas ficará preso na rótula, mas faltava uma organização no local”, ressalva. “A inversão de sentido na travessa Mariz e Barros, não solucionaria o problema, considerando ainda que é estreita e utilizada para carga e descarga”, acrescenta Meneghini.

