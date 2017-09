Futebol

O futebol de Arroio do Meio vai viver um momento especial neste sábado, dia 16, com a realização do I Encontro dos Amigos do Futebol. O encontro é promovido pela Amam, na sede do Clube Esportivo Navegantes. O evento será um momento para confraternizar e reencontrar amigos e colegas de equipes para recordar as histórias do futebol de campo, minifutebol e futebol de salão de Arroio do Meio desde os anos 60. O objetivo com a promoção é arrecadar fundos para a Amam, entidade que atende menores de Arroio do Meio.

A programação inicia na noite desta sexta-feira, dia 15, com a chegada de uma delegação da cidade de Toledo-PR, liderada por Ricardo Schroeder, popular Piá. A recepção acontece com jantar aberto ao público no Restaurante Moinho da Luz pelo valor de R$ 30 por pessoa. Interessados em participar devem confirmar na Amam pelo fone 3716-3428 ou no Moinho da Luz.

No sábado a programação vai para o campo e sede do Clube Esportivo Navegantes, onde às 09 horas acontece abertura com apresentações dos alunos da Amam. Logo após iniciam jogos de minifutebol com The Horse x Amigos do Piá, Sicredi x Ex-Alunos da Amam e Mezzo x Estrelas. Às 13 horas será servido almoço no Salão da Comunidade Navegantes com convites limitados pelo valor de R$ 15 por pessoa com carne de rês, porco e frango, massa com molho e saladas.

Durante a festa haverá o sorteio de prêmios, brindes personalizados, exposição com produtos e artesanato da Amam e uma tenda com mais de 100 prêmios (todos doados). O encontro também deverá ter a presença de ex-atletas profissionais como Bolivar (pai e filho), Balalo, Luiz Fernando Gaúcho, Gilmar Iser, Serginho, Laércio, Palito, Flavinho, Cacão, Pingo, Tasca, Toninho e Mário Rodrigues.

Por daiane