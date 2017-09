Geral

Diariamente o departamento de Serviços Urbanos de Arroio do Meio realiza atividades de manutenção, limpeza e organização dos bairros e Centro do município. As melhorias incluem limpeza de ruas e calçadas de passeio, recolhimento de móveis usados, galhos verdes e lixo seco no interior, roçadas, jardinagem, manutenção de prédios públicos, escolas, áreas de lazer e trevos, consertos em bueiros, bocas de lobo, pontes, calçamentos e iluminação pública, manutenção do cemitério público, entre outros.

Na última semana, entre os vários serviços realizados, foi executado o conserto de cerca de 90 pontos de iluminação e roçada de 15 áreas públicas, incluindo a manutenção do trevo de acesso ao município, que se mantém florido durante o ano inteiro, devido aos cuidados a ele dedicados.

De acordo com o coordenador do departamento, Airton Schmitt, os serviços são rotineiros e frequentes. “É como o serviço que a gente faz em casa, de limpeza e jardinagem, se ficar sem fazer logo percebemos a diferença”, exemplifica. “Nos dedicamos para manter tudo em dia, porque sabemos que isso reflete diretamente no bem-estar do cidadão e na organização e embelezamento do nosso município”, afirma.

Por daiane