A melhora do conforto e privacidade do atendimento pelo órgão essencial para a concretização dos direitos de que são titulares as pessoas carentes e desassistidas já é uma realidade em Arroio do Meio. A partir da próxima segunda-feira, dia 2 de outubro, a Defensoria Pública terá sede exclusiva na rua Gustavo Wienandts, 469, Centro, a 50 metros do Fórum local (antigo local de atendimento) – ao lado do Cras.

Segundo o Defensor Público, Fabrício de Azevedo Souza, o horário de funcionamento da nova sede será das 9h às 12h e das 13h às 18h e os atendimentos com defensor, para casos novos ou orientação jurídica, ocorrerão nas terças e quintas-feiras pela manhã, ressalvados os casos de urgência como pedidos de medicação e internações hospitalares, além de informações processuais de atendimentos já realizados e orientações sobre intimações judiciais.

“A sede exclusiva possuiu acessibilidade universal, banheiro adaptado para cadeirantes e pessoas com pouca mobilidade, gabinete privativo para Defensor Público, sala de espera e ambiente administrativo”, descreve Fabrício. “É uma grande conquista para Arroio do Meio tendo em vista a unidade oferecer conforto, dignidade e privacidade aos assistidos e, ao mesmo tempo, viabilizar melhores condições de trabalho, qualificando ainda mais os serviços prestados à população”, acrescenta.

A unidade – Em média, a Defensoria Pública de Arroio do Meio realiza cerca de 250 atendimentos por mês, com prevalência nas áreas Cível, Família, Criminal e Execução Criminal. Ela é responsável também por assistir às comunidades carentes de Coqueiro Baixo, Capitão, Nova Bréscia, Pouso Novo e Travesseiro. Há ainda deslocamento para assistência jurídica nas Varas de Execução Criminal de Encantado e Guaporé.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3716-2537.

Por daiane