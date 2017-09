Economia

A poucos dias da abertura oficial, a Construmóbil 2017 já agita o Parque do Imigrante, em Lajeado. Desde a semana passada equipes de montadores, marceneiros, decoradores e arquitetos circulam pelos pavilhões, saguões e área externa para os preparativos finais do local onde, a partir do dia 26 de setembro, cerca de 200 expositores estarão mostrando lançamentos, tendências e novidades da construção civil, mobiliário e decoração.

A movimentação iniciou no dia 11, com a instalação dos dez espaços da Mostra Arquitetura & Design no Pavilhão 3. Na quinta-feira (14) os demais ambientes começaram a receber a montagem básica e desde o último sábado (16), trabalhadores se empenham na concepção das estruturas personalizadas. Todos os estandes deverão estar concluídos até segunda-feira (25), data que antecede a solenidade de abertura oficial da feira, programada para às 17h do dia 26.

E não são somente os estandes que concentram a atenção nessa reta final. O Parque do Imigrante também recebe melhorias, tanto na área externa quanto em seu entorno, algumas das quais, conforme o secretário de Obras e Serviços Públicos de Lajeado, Cassiano Jung, ocorrem desde o início do ano. Manutenção dos telhados, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, cercamento e pintura dos pavilhões foram realizados com antecedência, sendo que agora a prefeitura cuida de detalhes mais pontuais, como serviço de roçada e correções na iluminação pública das vias próximas ao local. Jung ainda ressalta que já está aprovado junto aos bombeiros o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) da parte estrutural dos pavilhões, fundamental para a segurança de expositores e visitantes. “Esse é um grande avanço para ficarmos tranquilos quanto à realização do evento”, destaca.

A Construmóbil 2017 ocorre entre os dias 26 de setembro e 1º de outubro e é realização conjunta da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Prefeitura de Lajeado. O patrocínio é de Fruki Guaraná, CBM Materiais Elétricos, Corsan, Banrisul e Banco do Brasil, com apoio de Sebrae, Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo e Seavat.

Por daiane