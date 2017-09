Geral

Com 28 associados o Moto Clube Arroio do Meio (Mocam) foi fundado em 21 de março de 2001. Em dezembro de 2015 um grupo de amigos, apaixonado pelo esporte, decidiu reerguer a entidade que até então acumulava dívidas. Eventos como competições regionais e estaduais foram realizados com o objetivo de quitar fornecedores e outras despesas. Hoje a diretoria possui um bom dinheiro em caixa, usado para manter a pista em condições de competição.

O presidente do Mocam Luiz Carlos Kunrath revela que a intenção é melhorar a infraestrutura do local com a construção de um quiosque com cozinha e banheiros. Um portão com muro de acesso ao local com o símbolo do Mocam também deve ser construído. Dessa forma pretende aumentar o número de sócios, agremiando mais pessoas que se engajam na causa de fortalecer a entidade. “Queremos melhorar ainda mais para o bem-estar de nosso associado”, observa.

Desde a posse da nova diretoria a entidade sediou várias competições, entre elas a terceira etapa Borile de Veloterra que ocorreu em junho de 2015. Em fevereiro de 2016 o Mocam sediou a segunda etapa da competição Summer Cup e em junho do mesmo ano foi sediada quarta etapa do Regional Centro Serra de Motocross. Em âmbito estadual, o Mocam sediou em abril de 2017 a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross.

O presidente vislumbra para o próximo ano competições em âmbito estadual a exemplo do Campeonato Gaúcho de Velocross. “Queremos novamente sediar a abertura desse campeonato. Temos condições para fazer isso, pois a nossa pista é considerada uma das melhores da região”, observa.

A diretoria chama atenção nos treinos para o uso de equipamentos indispensáveis à segurança. Botas, joelheiras, coletes, luvas, capacetes, óculos de proteção, calça e camisa são alguns dos equipamentos que garantem o bom andamento dos treinos. Já as motos utilizadas nos treinos são das mais variadas cilindradas, desde a CG 125 até motos importadas de 450 cilindradas.

A pista

A pista está localizada no bairro São José, fundos do CTG Querência do Arroio do Meio. A área pertence à prefeitura, entretanto é de responsabilidade do Mocam. No início do ano o espaço destinado à pista, de 700 metros foi incorporada a outro, este alugado, totalizando 1.250 metros. A alteração ocorreu para a realização do Campeonato Gaúcho de Velocross realizado no primeiro trimestre.

Os treinos

Os treinos acontecem em sábados à tarde. A pista atrai competidores de outros municípios do Vale do Taquari a exemplo de Lajeado, Dois Lajeados, Estrela e Encantado, que encontram no local um terreno em boas condições de treino em razão da manutenção. A pista é gradeada e molhada para os treinos. Os custos com a manutenção são divididos entre os associados que pagam mensalidade à associação. “Dessa forma mantemos a pista em condições”, fala o presidente.

Por daiane