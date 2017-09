Geral

O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, visitou a Câmara de Dirigentes Lojistas Arroio do Meio na terça-feira, 19. Na pauta do encontro, ações que estão sendo postas em prática para fomentar o crescimento do varejo gaúcho e fortalecer o associativismo.

A diretoria da CDL Arroio do Meio, liderada pelo presidente Lair José Fritzen, conversou com Koch sobre temas como o programa QComércio, que está qualificando os processos de gestão dos lojistas e a expectativa em torno da 48ª Convenção Estadual Lojista, que acontece nos dias 26 e 27 de outubro, em Gramado. Vitor falou, também, sobre sua candidatura à reeleição para presidência da FCDL-RS e os projetos que pretende incrementar nos próximos três anos, caso venha a ser eleito.

Também participaram do encontro, representando a CDL Arroio do Meio, a vice-presidente Leonísia Kunzler, a diretora Carla Telöken e a secretária executiva Raquel Scheid. A comitiva da FCDL-RS, além do presidente Vitor Augusto Koch, foi integrada pelo vice-presidente Jorge Claudemir Prestes Lopes; o 1º diretor financeiro e presidente da CDL Soledade, Moacir Lodi; e o diretor distrital e presidente da CDL Fontoura Xavier, Clóvis Arend.

Cartão Postal: Eu Amo Arroio do Meio

A CDL abriu as inscrições no dia 18 de setembro para os fotógrafos cadastrados no município participarem do projeto Cartão Postal intitulado Eu Amo Arroio do Meio. As inscrições ocorrem na CDL de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45min e das 13h30min às 17h e se encerram dia 16 de outubro. O projeto é uma realização da CDL de Arroio do Meio e conta com o apoio da Administração Municipal, Casa do Museu e Conversando sobre Turismo.

A abertura das inscrições contou com a presença do presidente da CDL Lair J. Fritzen, a vice-presidente Leonísia Kunzler, secretário Elton de Andrade, vice-prefeita Eluise Hammes e fotógrafos.

Palestra – A CDL de Arroio do Meio realiza dia 05 de outubro às 19h30min no Clube Esportivo de Arroio do Meio palestra com Dalmir Sant’Anna. A palestra envolve os temas: vendas, liderança, trabalho em equipe, comprometimento, gestão de negócios e motivação. Você quer aumentar suas vendas e ter uma equipe motivada? Então participe da palestra e garanta já o seu ingresso pois as vagas são limitadas. Os ingressos estão à venda na CDL ao valor de R$ 25 para associados e R$ 35 para não associados. Mais informações podem ser obtidas pelo fone 3716-1892.

