Geral

O CTG Travessia Crioula, de Travesseiro, sediou no começo da tarde de quarta-feira, dia 06, a largada da 18ª Cavalgada Região dos Vales. Formada por um grupo de cerca de 120 cavaleiros tradicionalistas de 12 municípios, a cavalgada vai percorrer até domingo, dia 10, um percurso que deve se aproximar de 150 quilômetros. Apoiada por Davi Musskopf, coordenador de cavalgadas da 24ª RT, a cavalgada tem na coordenação Felipe Baggio dos Santos e como homenageado em vida Aristilde Deviti, ambos do CTG Potro Sem Dono, de Dois Lajeados.

Depois de Travesseiro, o grupo seguiu para Marques de Souza, onde foi recepcionado pelo CTG Caminhos da Serra e de lá para Nova Bréscia e Capitão, onde passou na tarde e noite de ontem (quinta-feira) com receptividades do CTG Capitão Ribeiro. Nesta sexta-feira os cavaleiros seguem para Roca Sales e Muçum. No sábado percorrem trajeto para Vespasiano Correa e São Valentim e, na manhã de domingo até Dois Lajeados, onde acontece solenidade e festa de encerramento.

Tendo ao fundo bandeiras e a tocha com a Chama Crioula, em Travesseiro, o ato solene de início da cavalgada foi realizado em frente a sede da SER Juventude, com saudação do patrão do CTG Travessia Crioula, Renê Mocelin; prefeito, Genésio Hofstetter; coordenador da 24ª RT, Davi Musskoff; leitura do chasque e da biografia do homenageado e a bênção do padre Fabrício Niederle. Antes dos primeiros passos rumo a Marques de Souza, os cavaleiros participaram de um grito de ordem.

Por daiane