Tomou posse da 3ª Companhia do 22º Batalhão de Polícia Militar de Arroio do Meio, na sexta-feira, o Capitão Ricardo Machado da Silva. A solenidade ocorreu na Acisam e contou com a presença de autoridades municipais entre elas, o prefeito Klaus Werner Schnack e a vice-prefeita Eluise Hammes. Participaram ainda o delegado João Alberto Selig, o promotor Paulo Estevam Araújo, o presidente do Consepro Paulo Nicolai, o presidente do Legislativo, Paulo Volk e o presidente da Acisam Adailton Cé. Estiveram presentes ainda o comandante Regional do Vale do Taquari o Coronel Gleider Cavalli Oliveira, e o comandante do 22º Batalhão da Brigada Militar de Lajeado Tenente-coronel Paulo Rogério Faria Medeiros.

Atuando pela 3ª Companhia de Arvorezinha, Machado estava respondendo também pela corporação de Arroio do Meio desde janeiro deste ano, quando o Capitão Eduardo Senter foi transferido para Porto Alegre. Com a posse, assume exclusivamente a corporação de Arroio do Meio. Machado conta que a transferência foi voluntária, pois queria trabalhar em uma cidade próxima a Lajeado. “Quando surgiu a oportunidade, encaminhei o requerimento e prontamente fui atendido”, lembra.

Sobre o índice de criminalidade que vem se acentuando no município nos últimos anos, Machado fala que o efetivo será canalizado para atuar em horários e locais em que há maior necessidade. Diz que novas operações serão realizadas e dará continuidade àquelas ações já existentes, a exemplo da Operação Avante, que ocorre duas vezes ao mês. Pontos com maior índice de criminalidade terão atenção especial, que serão constatados por meio de um estudo e um levantamento de dados. “Esses pontos serão mapeados e sabendo qual é a demanda, poderemos canalizar o efetivo para determinados locais e períodos do dia”, e complementa, “desse modo daremos uma sensação de segurança à população, seja no perímetro urbano ou no interior do município”, finaliza.

Natural de Dom Pedrito, Ricardo Machado da Silva ingressou na Brigada Militar em 8 de março de 2008. Frequentou o curso Superior de Polícia Militar e foi declarado capitão do Quadro de Oficiais do Estado Maior da Brigada Militar em novembro de 2009. Machado possui um extenso currículo. Possui curso de Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade da região da Campanha- URCAMP. Concluiu Mestrado em Direito na Unisc, na área de Concentração de Direitos Sociais e Políticas Públicas, na linha de pesquisa Constitucionalismo Contemporâneo, e na Universidade do Minho em Portugal concluiu Mestrado em Direitos Humanos. No Vale do Taquari serviu no 22° Batalhão de Policiamento Militar de Lajeado, 22° BPM de Encantado e 22º BPM de Arvorezinha.

