Bocha

O Campeonato de Bocha Noturno de Arroio do Meio realizou na noite de sexta-feira, dia 25, os jogos da 3ª rodada que apresentou Glória 1 x 2 Dona Rita, Bar do Marel 1 x 2 Brasil e Rui Barbosa 0 x 3 Palmense.

Nesta sexta-feira, dia 1º de setembro acontecem os jogos da 4ª rodada, onde se enfrentam em Picada Arroio do Meio, Bar do Emílio x Glória; em Dona Rita, Dona Rita x Rui Barbosa e em Bicudo, Brasil x Palmense.

Para quarta-feira, dia 06, véspera do feriado de 07 de setembro, estão previstos os jogos da 5ª rodada, reunindo em Palmas, Palmense x Dona Rita; em Picada Arroio do Meio, Bar do Emílio x Bar do Marel e no Glória, Glória x Brasil. Cada partida é disputada com um jogo de dupla e dois jogos de trios. A Comissão Organizadora comunica que incidentes após o encerramento dos jogos não são de responsabilidade dos organizadores do torneio.

Por daiane