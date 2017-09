Bocha

Em Travesseiro iniciou no sábado o Campeonato Municipal de Bocha promovido pela Liga de Bocha de Travesseiro com apoio da prefeitura e do Sicredi. O certame conta com a participação de nove equipes divididas em duas chaves.

Na primeira rodada jogaram Três Saltos Baixo 4 x 0 Três Saltos Alto, Cairu 3 x 1 São João e Avenida’s 3 x 1 Picada Essig. A rodada foi completada na terça-feira à noite com Travesseirense 2 x 2 Bar da Ivete.

Sábado, dia 23, teremos a realização dos jogos da 2ª rodada que reúne Avenida’s x Bar da Ivete, Picada Essig x Travesseirense, Três Saltos Alto x Cairu e São João x São Miguel. Os jogos iniciam às 13h30min com 15min.

Por daiane