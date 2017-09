Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, realizou no domingo, dia 24, os jogos da rodada de ida da segunda fase. A rodada esteve recheada de emoções e com muita adrenalina. Os resultados mostram o equilíbrio. Seis das 10 partidas disputadas terminaram empatadas. Apenas um visitante venceu nesta rodada, que define domingo, dia 1º de outubro, as 16 equipes que disputam a terceira fase (oitavas de final).

Pela categoria de titulares, o destaque ficou por conta do Rui Barbosa. Jogando em seu gramado venceu por 3 x 1 o Gaúcho de Teutônia. Após um primeiro tempo de 2 x 1 para o Rui Barbosa com gols de Rodolfo e Diego Marder. No segundo tempo, jogando com determinação e coragem, o Rui Barbosa chegou ao 3 x 1 com golaço de cobertura marcado por Diego Marder.

Em Capitão, o Sete confirmou a sua boa fase com vitória de 2 x 1 sobre a equipe do Saidera de Teutônia.

O Sete de São Caetano jogou em Linha Delfina/Estrela com o Aimoré. A partida terminou empatada em 2 x 2, depois do Sete largar atrás no placar por 2 x 0. Os gols do Sete foram marcados por Biano e Dé.

Em Marques de Souza, Brasil deu a volta por cima. Jogando um futebol mais convincente, o Brasil venceu por 1 x 0 do Cruzeiro de Vespasiano Correa.

A rodada foi completada em Estrela, com Imigrante 2 x 2 União de Carneiros; em Venâncio Aires, Flor de Maio 1 x 1 Juventude de Berlim; em Brochier, Juventude 2 x 1 Palanque; em Taquari, Taquariense 1 x 1 Ecas; em Poço das Antas, 11 Amigos 1 x 1 Assespe e em Bom Retiro, Rudibar 1 x 1 Estudiantes.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Rui Barbosa 3 x 2 Gaúcho, Aimoré 1 x 1 Sete de São Caetano, Brasil 2 x 2 União Campestre, Saidera 2 x 0 25 de Julho, Imigrante 0 x 0 União Carneiros, Flor de Maio 4 x 1 Juventude de Berlim, Juventude Brochier 5 x 3 Palanque, Taquariense 4 x 0 Bom Fim, Assespe 1 x 1 Guarani e Rudibar 0 x 2 Estudiantes.

Rodada da volta

A rodada da volta da segunda fase acontece domingo, dia 1º de outubro. Pela categoria de titulares, jogam em São Caetano, Sete x Aimoré de Delfina/Estrela; em Teutônia, Gaúcho x Rui Barbosa; em Teutônia, Saidera x Sete de Capitão e em Vespasiano Correa, Cruzeiro x Brasil de Marques de Souza.

A rodada ainda apresenta em Carneiros, União Carneiros x Imigrante; Berlim/Westfália, Juventude x Flor de Maio; em Palanque, Palanque x Juventude de Brochier; em Imigrante, Ecas x Taquariense; em Venâncio Aires, Assespe x 11 Amigos e em Conventos, Estudiantes x Rudibar.

Pela categoria de aspirantes, jogam Gaúcho x Rui Barbosa, Sete de São Caetano x Aimoré, Brasil x União Campestre, Saidera x 25 de Julho, União Carneiros x Imigrante, Juventude Berlim x Flor de Maio, Palanque x Juventude Brochier, Taquariense x Bom Fim, Assespe x Guarani e Estudiantes x Rudibar.

Segunda fase

A segunda fase do Regional da Aslivata envolve 20 equipes por categoria que disputam dez partidas em sistema eliminatório de ida e volta. No final classificam-se os dez vencedores e mais os seis melhores entre os perdedores. Para esta fase a disciplina define o local da segunda partida, e a equipe com melhor campanha tem o direito de jogar por dois empates. No caso de uma vitória de cada equipe a decisão vai direto para os pênaltis.

Projeção

Na categoria de titulares, pela pontuação que teve na primeira fase, o Sete de Capitão mesmo perdendo está classificado. O Sete de São Caetano joga por um empate diante do Aimoré. O Rui Barbosa e o Brasil que venceram na rodada de ida também podem empatar para seguir no campeonato. Já o Gaúcho e o Cruzeiro precisam vencer para levar a decisão da vaga para os pênaltis.

