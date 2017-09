Educação

Até o final do ano, a Administração Municipal de Arroio do Meio investirá mais de R$ 22 milhões em Educação, o que representa 35% do orçamento do município. Com cerca de três mil alunos matriculados nas oito Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) e 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs), o investimento inclui quadro de professores, equipes diretivas, manutenção da infraestrutura, transporte e merenda escolar. Considerando a trajetória escolar de um aluno desde os quatro meses, ao ingressar na Educação Infantil, até os 14/15 anos de idade, ao concluir o Ensino Fundamental, o município investe mais de R$ 110 mil por criança/família ao longo da sua formação escolar.

Na Educação Infantil, que segue um modelo comunitário, com a participação das famílias na gestão das escolas, são atendidas cerca de 730 crianças de quatro meses a cinco anos. A estimativa de repasse anual é superior a R$ 3,7 milhões, através de bolsas mensais de R$ 320 mil para as Eceis. Isso representa 75% de investimento do poder público, com contrapartida de 25% das famílias, no custo por aluno desta etapa. Neste número estão incluídas 390 crianças de quatro e cinco anos atendidas em contra turno nas Escolas Municipais, das quais, 100 de forma integral.

“O modelo comunitário permite a participação dos pais na gestão da escola, o que promove mais qualidade no atendimento e aproximação das famílias do ambiente escolar que acolhe seus filhos diariamente, lhes dando tranquilidade para realizar suas atividades profissionais”, afirma a Secretária Municipal da Educação, Mara Betina Forneck.

Por daiane