Educação

Os alunos do 4º ano da Escola Municipal Pedro Pretto, de Travesseiro, com a professora Fernanda Hollmann e a diretora Sandra Bruxel, realizaram visita na sexta-feira, dia 22, à Calçados Bottero de Travesseiro. A visita é um complemento dos estudos sobre a indústria e o comércio do município realizados na sala de aula.

O grupo foi recepcionado pela técnica de segurança do trabalho Cibele e a secretária, Lovani Ferla, que explicaram como é o funcionamento da empresa calçadista e também responderam perguntas feitas pelos alunos.

Assistidos pelo chefe de setor, Ademir, os alunos puderam acompanhar de perto o funcionamento e a montagem dos calçados dentro da empresa, desde o recebimento do couro até o calçado ser encaixotado e pronto para ser distribuído.

A professora Fernanda ressaltou que “os passeios de estudos são muito importantes para o processo de ensino e aprendizagem, pois dão significado aos estudos realizados em sala de aula”.

Por daiane