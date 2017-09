Geral

A Administração Municipal de Travesseiro convida a comunidade travesseirense, para participar do desfile cívico no feriado de quarta-feira, dia 20 de setembro. O evento, que integra a programação de festejos dos 25 Anos de Travesseiro, oferece transporte de todas as localidades.

O desfile acontece na Av. 10 de Novembro com início às 14 horas, sendo que na abertura passa pela avenida a Banda do 7º Batalhão de Infantaria Blindado de Santa Cruz do Sul.

Na sequência o desfile apresenta as soberanas do município, escolas municipais e estadual e os cavalarianos dos CTGs Travessia Crioula, de Travesseiro e Caminhos da Serra, de Marques de Souza e demais cavalarianos interessados. No final do desfile alunos de escolas farão apresentações artísticas em palco montado em frente à secretaria da Agricultura/Emater.

