O CTG Tropilhas da Serra de Pouso Novo fechou com chave de ouro a programação de sua 38ª Semana Farroupilha. A programação iniciada no dia 16, com acendimento da Chama Crioula junto ao túmulo de Germano Rigo, cavalgada e a inauguração do novo galpão na manhã do dia 17, encerrou na noite de sábado com jantar, escolha de prendas e peões e fandango animado pelo grupo Alma Crioula.

Os festejos farroupilhas do CTG Tropilhas da Serra, coordenado pelo patrão Renato Compagnoni e os vices, Marcelo Mariani e Isidro Colombo, viveu uma semana de intensa programação com jantares, apresentações da Invernada Artística, encenação teatral, homenagens e lembranças do histórico da entidade e fandangos. Segundo cálculos do patrão Renato Compagnoni, durante a programação foram servidas oito refeições entre almoços e jantas, totalizando uma média que se aproxima de 350 pessoas por refeição.

Como ponto alto da programação, aconteceu uma homenagem para as ex-prendas do CTG na noite de sexta-feira com a entrega de um quadro para cada uma. O momento foi muito aplaudido pelo público, havendo casos onde mãe e filha receberam o mesmo reconhecimento.

No sábado, o CTG realizou a escolha das novas prendas e peões, onde os candidatos, depois de passarem por uma prova teórica e de ação social, desfilaram diante de um corpo de jurados. Como 1ª Prenda Adulta foi escolhida Lidiane Brock, tendo como 2ª Prenda, Viviane Zanatta Markmann. No concurso da Prenda Juvenil, com candidata única, ficou com a faixa Flávia Jaine de Oliveira Kehl. Na categoria Pré-Mirim foi escolhida como 1ª Prenda, Laís Vitória Ferronatto; 2ª Prenda, Milena Delazeri e 3ª Prenda, Kauany da Silva. O concurso de peão teve dois participantes. Como 1º Peão foi escolhido Everton Schmitt e como 2º Peão, Fábio Kehl.

