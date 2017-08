Obras

O prefeito de Marques de Souza, Edmilson Dörr (Brida), esteve na Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Cooperativismo (SDR), em Porto Alegre, na quinta-feira, dia 17. O objetivo da visita foi tratar da possibilidade de o governo do Estado ajudar na terraplanagem do Condomínio de Aves, que deve ser construído no distrito de Vasco Bandeira, em Marques de Souza.

Conforme o prefeito, o secretário Tarcísio José Minetto se mostrou interessado em contribuir para o desenvolvimento do projeto. “O Minetto é conhecedor do projeto do complexo de produção de frangos. Haverá ainda outras reuniões para tratar do assunto”, comenta Brida.

A intenção é contar com a colaboração do Estado no envio de maquinário para realizar o serviço. Assim os equipamentos que estão sendo adquiridos pela Prefeitura de Marques de Souza, seriam mantidos a pleno na prestação de serviço para a população.

A edificação de um Condomínio de Aves é uma parceria entre a prefeitura e a Cosuel. Serão alojados mais de 275 mil frangos por lote. O empreendimento será a nova linha de abate da Cosuel. Com a parceria o município terá um retorno de ICMS no primeiro ano de R$ 378 mil.

Por daiane