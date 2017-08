Agricultura

Na semana em que completa 54 anos de fundação – 13 de agosto – o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Arroio do Meio convida associados e demais agricultores e interessados a participarem de um encontro que vai debater a crise que se abate sobre os produtores de leite. A atividade será realizada no dia 17, quinta-feira, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, no Centro de Arroio do Meio, a partir das 13h30min.

O presidente do sindicato, Astor Klaus, declara que o debate acerca do problema é urgente, já que os produtores estão sofrendo duras consequências em função da importação de leite do Uruguai que entra no país com uma tributação muito inferior a praticada com o produto produzido no Brasil. “Não podemos ficar parados, precisamos agir. Nosso produtor está tendo muitos prejuízos e isso pode inviabilizar a sua continuidade na atividade rural. É um decreto de lei que decreta a falência dos agricultores familiares”, afirma, salientando que os pequenos produtores pagam o preço para que as grandes multinacionais sejam beneficiadas.

A ideia é formalizar um documento, a partir do encontro, para ser enviado aos setores competentes apresentando a situação dos agricultores e pedindo providências.

Por daiane