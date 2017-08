Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, promovido pela Aslivata, teve continuidade no domingo, dia 20, com a realização dos jogos da 4ª rodada. Foram 12 jogos pela categoria de titulares e 12 jogos pela categoria de aspirantes. Nas 24 partidas das duas categorias, a rodada registrou 76 gols, sendo 46 pelos titulares e 30 pelos aspirantes.

Pela categoria de titulares, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa x 25 de Julho. A partida terminou com placar de 2 x 1 para o 25 de Julho. O primeiro gol foi marcado pelo Rui Barbosa logo aos 04 minutos através de Mano. O time de Cruzeiro do Sul mostrou mais qualidade em campo e superou o Rui Barbosa, que perde sua terceira partida no campeonato.

Em Capitão, o Sete recebeu a visita do Rudibar de Bom Retiro. Forte e guerreiro em campo, o Sete, do técnico Célito Lorenzon, somou três pontos com vitória de 3 x 1. O fato negativo da partida foram os insultos feitos por um grupo de torcedores do Sete que teriam chamado o atleta Jeferson Quaresma Correa, do Rudibar, de “macaco”. A partida chegou a ser interrompida pelo árbitro que fez o relato em súmula. O atleta fez um registro de ocorrência como vítima de racismo na Delegacia de Polícia de Lajeado.

Em Marques de Souza, o Brasil venceu por 2 x 1 o Taquariense. Logo nos minutos iniciais da partida o Brasil fez 1 x 0 através de Henrique. O Taquariense empatou ainda no primeiro tempo. A vitória do Brasil veio no segundo tempo com gol de Diego Scherer.

O Sete de São Caetano deixou escapar dois pontos. Jogando em Lajeado diante do Guarani do bairro Igrejinha, o Sete vencia por 1 x 0 até os 45 minutos do segundo, quando o Guarani empatou a partida.

A rodada também teve União Campestre 2 x 1 Onze Amigos, Palanque 3 x 2 Gaúcho, Assespe 2 x 0 Ecas, União Carneiros 4 x 2 Saidera, Juventude Brochier 10 x 1 Bom Fim, Imigrante 1 x 1 Cruzeiro de Vespasiano Correa, Estudiantes 0 x 1 Flor de Maio e Juventude de Berlim 2 x 2 Aimoré.

Pela categoria de aspirantes, jogaram Rui Barbosa 5 x 0 25 de Julho, Sete de Capitão 0 x 1 Rudibar, Brasil 2 x 1 Taquariense, Guarani 0 x 1 Sete de São Caetano, União Campestre 1 x 1 Onze Amigos, Palanque 0 x 0 Gaúcho, Assespe 1 x 0 Ecas, União Carneiros 1 x 3 Saidera, Juventude Brochier 1 x 1 Bom Fim, Imigrante 5 x 0 Cruzeiro de Vespasiano Correa, Estudiantes 1 x 1 Flor de Maio e Juventude de Berlim 1 x 3 Aimoré.

Sete de Capitão perde 50 pontos na disciplina: Diante do fato de denúncia de racismo ocorrido na partida entre Sete de Capitão e Rudibar de Bom Retiro do Sul, a direção da Aslivata emitiu dentro da nota oficial da rodada do último domingo, um comunicado de punição para o Sete de Capitão com a perda de 50 pontos na disciplina. Na nota a direção da Aslivata deixa claro que ainda há a possibilidade da punição ser aumentada no decorrer da apuração dos fatos.

Jogos da 5ª rodada: O certame continua domingo, dia 27, com a realização dos jogos da 5ª rodada. O Sete de São Caetano joga em seu gramado diante do Rudibar de Bom Retiro. O Rui Barbosa vai até Venâncio Aires jogar com o Flor de Maio. O Sete de Capitão joga em Linha Delfina/Estrela com o Aimoré. O Brasil de Marques de Souza vai até Poço das Antas onde enfrenta o 11 Amigos.

Nesta rodada também jogam em Teutônia, Gaúcho x União Campestre; em Taquari, Taquariense x Palanque; em Bom Fim, Bom Fim x Assespe; em Imigrante, Ecas x União de Carneiros; em Teutônia, Saidera x Juventude de Brochier; em Vespasiano Correa, Cruzeiro x 25 de Julho; em Conventos, Estudiantes x Imigrante de Estrela e em Berlim/Westfália, Juventude x Guarani.

Por daiane