Saúde

Com o objetivo de resgatar a cobertura vacinal entre os adolescentes, o Ministério da Saúde lançou a Semana de Vacinação do Adolescente, de 21 a 25 de agosto. Para oportunizar que estes jovens coloquem suas vacinas em dia, o Posto de Saúde Central de Arroio do Meio estará aberto no sábado, 26, das 08h às 11h30min. Antes disso, durante toda a semana as vacinas também estarão disponíveis na rede de postos de saúde do Centro e bairros, mediante cartão de vacina e do Sistema Único de Saúde (SUS) para a avaliação e aplicação.

A medida se justifica pela necessidade de reforçar doses de vacina nessa faixa etária – 10 a 19 anos, considerando que a maioria dos pais costuma seguir o calendário de vacinação dos filhos na primeira infância. Entre as vacinas a serem revisadas estão a de Tétano, Papilomavírus (HPV), Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Meningo C, entre outras.

Por daiane