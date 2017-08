O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

A Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco, de Arroio do Meio, convida a comunidade para prestigiar o projeto Contação de Histórias, que desde o início do mês está sendo realizado todas as segundas-feiras, às 17h30min, no espaço destinado à leitura, pesquisa e mergulho no mundo literário. As histórias são voltadas para crianças de até oito anos. A biblioteca está de portas abertas à comunidade todos os dias da semana, sendo que em segundas-feiras o horário de atendimento é das 9h às 18h30min, sem fechar ao meio-dia, e de terças a sextas-feiras, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

Já na Casa do Museu, o Cineclube Real convida a comunidade para a sessão mensal que ocorre na quinta-feira, 24 de agosto, às 19h, com a exibição do filme Getúlio, seguida de bate-papo com o Doutorando em Ambiente e Desenvolvimento, Mestre em Patrimônio Cultural, Professor da Universidade do Vale do Taquari – Univates e da Rede Municipal de Ensino, Sérgio Nunes Lopes.

Sinopse: A intimidade de Getúlio Vargas (Tony Ramos), então presidente do Brasil, em seus 19 últimos dias de vida. Pressionado por uma crise política sem precedentes, em decorrência das acusações de que teria ordenado o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda (Alexandre Borges), ele avalia os riscos existentes até tomar a decisão de se suicidar.

Por daiane