Meio Ambiente

Inicia na próxima sexta-feira, 1º de setembro, o prazo do edital do Abrace um Jardim. O programa sugere a adoção, manutenção e proteção de canteiros centrais, encostas das vias públicas, áreas verdes e parques infantis. O convite é direcionado a pessoas físicas, entidades da sociedade civil, empresas, instituições públicas ou privadas, associações de moradores, sociedades de amigos de bairro e outros grupos que queiram adotar uma área verde de Arroio do Meio.

Para participar, os interessados devem encaminhar protocolo junto à prefeitura, apontando a área verde que pretendem adotar e as ações que projetam executar para melhoria e manutenção do espaço. Diversos grupos e empresas já manifestaram intenções de adoção de áreas verdes. O programa é amparado por lei e decreto municipal, o que dá respaldo para os moradores e entidades que pretendem ou já se envolvem na preservação e manutenção de áreas verdes públicas.

Para o prefeito Klaus Werner Schnack, “o programa oportuniza à comunidade abraçar espaços públicos, avançando no embelezamento do município”.

Por daiane