Sete contribuintes – seis arroio-meenses e um capitanense, foram premiados pela Nota Fiscal Gaúcha em sorteio realizado no dia 27 de julho. Destes, quatro receberam prêmios de R$ 200, por terem comprado no comércio local e solicitado nota fiscal com seu número de CPF. Normélio Marx, Debora Rieth, Andrea Hillesheim e Hernandez Luis Bagatini foram recebidos essa semana no gabinete do Executivo pelo prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes e secretário da Fazenda Márcio Zimmer, quando receberam a premiação. Os outros arroio-meenses sorteados esse mês são ganhadores da premiação estadual.

Este é o primeiro mês que o município participa do NFG através do Programa Municipal de Incentivo ao Comércio Local e Premiação aos Consumidores de Arroio do Meio, idealizado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo em junho. Os principais objetivos do programa são o incentivo ao comércio e aos consumidores locais. Os sorteios são mensais. O próximo ocorre dia 31 de agosto, com quatro prêmios de R$ 200 pelo município e mais de 800 prêmios pelo Estado, que variam de R$ 500 até R$ 300 mil.

Os consumidores premiados aprovaram a novidade. “Estou inscrito no programa desde 2014 e anualmente recebo desconto no IPVA por solicitar as notas com CPF”, afirma Marx. “Fiquei muito surpreso com o contato da prefeitura para a retirada do prêmio, o que demonstra um trabalho sério e real empenho no assunto”, ressalta. A consumidora e empreendedora Andrea explica que já participou da organização de outros programas de incentivo ao cupom fiscal em anos anteriores e acredita que a campanha evolui na responsabilidade do cidadão ao solicitar a nota fiscal na hora da compra. “Se cada um fizer a sua parte as coisas vão melhorar para todos. Município e entidades ganham juntos”, aposta. A ganhadora Débora lembra que o cidadão pode indicar uma entidade local na hora do cadastro da NFG, beneficiado-a também.

Ao final do encontro, o prefeito Schnack agradeceu a confiança dos consumidores que solicitaram nota fiscal em suas compras. “Ficamos felizes que foram premiadas pessoas que acreditam no programa há tempo”, afirma. “Os prêmios existem e todos podem se cadastrar e ganhar”, explica. “Nosso comércio oferece bons preços, produtos diversificados e ótimo atendimento”, ressalta Schnack.

Saiba mais:

11.695 bilhetes foram gerados no último mês em Arroio do Meio, movimentando R$ 1.169.500,00 no comércio local. Participaram do sorteio local 2.475 CPFs/contribuintes.

Cadastro: Para participar, o consumidor deve fazer seu cadastro no site da Secretaria da Fazenda do Estado (www.nfg.rs.gov.br), para posteriormente solicitar nota fiscal com seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) na hora da compra. No momento do cadastro é possível indicar uma entidade do município – Hospital São José ou Escola Estadual Guararapes – para que estas recebam bônus do programa como benefício. A cada R$ 100 em compras, o sistema lança um cupom eletrônico para o consumidor concorrer aos prêmios. O resultado é anunciado pelo e-mail informado no cadastro online. Os sorteios são mensais, sendo que em dezembro haverá premiação extra pelas duas esferas – município e Estado.

