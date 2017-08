Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio comunica que neste sábado, 26, o Posto de Saúde Central estará aberto das 8h às 11h30min, para aplicar vacinas em adolescentes entre 10 e 19 anos (Tétano, HPV, Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral – Sarampo, Caxumba e Rubéola e Meningo C) e jovens de 15 a 26 anos (HPV). Para se vacinar, os adolescentes e jovens devem portar cartão de vacina e do Sistema Único de Saúde (SUS) para a avaliação e aplicação.

A medida faz parte da Semana de Vacinação do Adolescente, proposta pelo Ministério da Saúde, para resgatar a cobertura vacinal deste público. Durante a semana as vacinas estiveram disponíveis em toda a rede de postos de saúde do Centro e bairros.

Por daiane