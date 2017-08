Geral

O movimento O Sul é Meu País articula-se para realizar a segunda edição do Plebisul. A consulta popular acontecerá no dia 7 de outubro de 2017, no horário das 8h às 20h. O objetivo principal do Plebisul, que vai consultar a população do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é gerar uma declaração pública sobre a opinião do povo destes estados, se deseja, ou não, que esta região se torne um país independente.

Todos os eleitores dos três estados do Sul, independente de suas origens no Brasil ou no mundo, têm direito a votar neste Plebisul. A condição mínima é que seja maior de 16 anos e eleitor de um dos três estados. Inclusive o voto em trânsito será permitido, fazendo com que um cidadão que vota em Porto Alegre e que esteja em outra cidade da região Sul do país no dia da votação, possa participar do processo, desde que comprovada a sua condição ao presidente da secção.

Na cédula de votação será feita a seguinte pergunta que será de forma simples e clara: Você quer que o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formem um país independente? As opções para a resposta na votação serão: SIM e NÃO.

Consulta é válida?

Diante das leis brasileiras este Plebisul não possui nenhuma validade legal, pois não se trata de um plebiscito legal e aprovado pelo Congresso. Trata-se de uma Consulta Popular para aferir a opinião dos cidadãos do Sul sobre o tema, direito garantido pela Constituição Federal e pelas leis internacionais através dos diversos pactos e resoluções das Nações Unidas (assinados e, portanto, aceitos pelo Brasil).

Em Arroio do Meio

A exemplo de outros municípios, em Arroio do Meio uma comissão foi formada para fortalecer o movimento que segundo organizadores vem ganhando força nos últimos meses. Em visita ao jornal O Alto Taquari, o presidente da comissão, Adriano Becker, e a secretária Celiana Kappler falaram acerca da criação do movimento no município, que ocorreu em abril. De lá para cá o movimento tem realizado reuniões mensais.

Adriano salienta que o movimento está ligado à coordenação nacional e a intenção é consolidá-lo no município. Para isso, uma série de ações serão realizadas em Arroio do Meio, como a distribuição de panfletos e folders em locais de grande circulação de pedestres e grande fluxo de veículos. Interessados em fazer parte do movimento e simpatizantes podem entrar em contato com a coordenação municipal pelo fone/Whatsapp – 99572-4956 ou no Facebook oficial do movimento no município: face/FLNBR. “As ações de divulgações serão realizadas nas primeiras quinzenas de agosto e setembro. Queremos chamar a opinião pública para o assunto e disseminar nosso propósito”, fala Becker.

A secretária Celiana explica que a comissão municipal participará nos dias 16 e 17 de setembro do Congresso Estadual do movimento que ocorrerá em São Sebastião do Caí, onde estarão presentes representantes de movimentos de outros estados que buscam pela independência. “Em torno de oito movimentos de diversos estados estarão participando desse encontro a exemplo do movimento do Rio de Janeiro que busca a independência”, explica.

Locais de votação serão definidos

Becker revela que em Arroio do Meio serão disponibilizadas entre quatro a cinco urnas em locais que ainda serão definidos pela comissão. Essas urnas serão disponibilizadas em pontos com grande circulação de pessoas a exemplo de supermercados. A comissão tem como meta alcançar em torno de 20% do eleitorado do município. “Esse movimento existe há 25 anos e está muito bem estruturado. Queremos deixar claro que é um movimento regido por estatuto legal e não há nenhum risco para a pessoa que está votando”, explica Becker.

Comissão

Presidente:

Adriano Becker

Vice-presidente:

Márcio Siteneski

Tesoureiro:

Leandro dos Santos Ferreira

Secretária:

Celiana Kappler

