O Grupo Le Done Sorelle, de Bela Vista, Arroio do Meio, já conhecido pela promoção do Filó Italiano, irá colocar todo seu talento culinário a serviço da Liga Feminina de Combate ao Câncer do município. O grupo está organizando para o dia 30 de setembro um almoço beneficente em prol da Liga. Os cartões que dão direito a uma porção de massa, galeto e maionese, já estão sendo comercializados ao investimento de R$ 18. Todo o lucro será revertido para a Liga.

Na quinta-feira passada, integrantes dos dois grupos estiveram reunidos para ultimar detalhes na casa de Lúcia Gasparotto. Na oportunidade as líderes da Liga agradeceram o auxílio do Le Done Sorelle destacando que a demanda de pedidos de suplemento é maior do que o valor arrecadado e, por isso, toda a ajuda é bem-vinda. De parte do grupo italiano, a ação se justifica em função do trabalho que a Liga Feminina de Combate ao Câncer vem fazendo, mesmo com a dificuldade de angariar recursos.

A comida deverá ser retirada na sede da SER Bola Cheia, em Bela Vista, a partir das 11h30min. Para a retirada os compradores dos cartões devem levar uma vasilha. Os cartões podem ser adquiridos com as integrantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer ou com o grupo Le Done Sorelle.

Por daiane