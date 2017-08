Economia

Na sexta-feira (04), a Girando Sol, com sede em Arroio do Meio, abriu as portas de seu parque industrial para receber 31 sucessores de empresas familiares de 11 diferentes cidades do Estado que integram o núcleo Jovem da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Recepcionados pelo diretor Gilmar Borscheid, gerente industrial Jeremias Becker Soares Júnior e do responsável pelo setor da qualidade, José Ricardo Klaus, o grupo visitou as instalações e conheceu a rotina da indústria, esclarecendo dúvidas sobre processos, matérias-primas e funcionamento da organização.

De acordo com o coordenador de capacitação da Agas, Francisco Brust, a atividade faz parte do Projeto Integração, por meio do qual ocorre a aproximação entre os jovens de 18 a 38 anos do ramo supermercadista com as indústrias parceiras da entidade, possibilitando que conheçam modelos de gestão, verifiquem processos de fabricação e estreitem relações comerciais. O roteiro pela região, que também incluiu a Bebidas Fruki, em Lajeado, contemplou a Girando Sol em virtude do grande incentivo dado à formação e manutenção do núcleo.

Acompanhando os visitantes, Borscheid destacou a atenção que a Girando Sol dedica a todos os públicos, principalmente aos novos empresários e futuros empreendedores que em breve assumirão os supermercados. Ele aconselhou: “Nós, que somos jovens, devemos pensar lá na frente. Como líderes precisamos acertar o máximo possível na escolha de nossos fornecedores”. Para ele, receber integrantes da entidade que também são clientes da empresa é uma forma de confirmar a qualidade dos produtos oferecidos e a capacitação dos profissionais envolvidos na produção e gestão do negócio. “Que vocês possam levar as melhores experiências para as empresas de vocês”, desejou.

