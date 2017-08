Outros esportes

O Sesi de Lajeado realizou no sábado, dia 12, os jogos finais do Campeonato de Bolão do Sesi Lajeado/Estrela. As disputas aconteceram nas canchas do Clube Sete de Setembro de Lajeado. Um dos primeiros lugares veio para Arroio do Meio através da equipe feminina da empresa Girando Sol.

A equipe de bolão feminino da Girando Sol, comandada por Alcione Binsfeld, chegou na final com méritos. O adversário seria a equipe da empresa Serraff, também de Arroio do Meio. Após o arremesso das bolas programas a vitória foi da Girando Sol. Na disputa do individual, a Girando Sol manteve a soberania com as três primeiras posições: 1º lugar com a bolonista Ângela com 154 pinos; 2ª, Ana Paula com 143 e em 3º, Raquel com 141 pinos.

Já a equipe de bolão masculino da Girando Sol, também sob o comando de Alcione Binsfeld, não teve a mesma sorte. Perdeu o título na decisão com a equipe da empresa Esquadrias Baiana de Teutônia. No individual, o destaque foi Alcione que se classificou em 4º lugar com 167 pinos.

Com o título conquistado, a equipe feminina da Girando Sol garantiu participação na etapa regional do Sesi que terá os jogos de bolão no dia 11 de novembro, em Lajeado. Como preparação a equipe realiza treinos sempre nas quintas-feiras de noite nas canchas do Clube Esportivo Arroio do Meio.

Por daiane