Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio está anunciando para a noite do dia 25 de agosto o início do 8º Campeonato Municipal de Futsal. A rodada inaugural acontece no Salão Paroquial com solenidade às 19h45min. Os jogos iniciam às 20 horas, quando jogam Atrevidos x Só Ceva (Força Livre); às 20h45min, So Khellãs x SER Massa (Veteranos); às 21h30min, Virakopus x Misturadão (Feminino) e às 22h10min, Amigos do Shrek x Contra Ordem (Força Livre).

O torneio será disputado nas categorias Força Livre Masculino, com 13 equipes inscritas; Feminino e Veteranos com cinco equipes em cada categoria. A categoria Master ainda recebe inscrições. O certame vai realizar jogos nas terças e sextas-feiras à noite em diferentes ginásios esportivos instalados no município.

Por daiane