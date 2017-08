Outros esportes

A Associação Forquetense realiza na noite desta sexta-feira, dia 25, a rodada final de seu Torneio Feminino de Canastra que abriu com 18 duplas. Na noite de hoje serão realizados os jogos finais, seguido do jantar (galinhada) que será servida por volta das 21 horas aos participantes do torneio e demais interessados que confirmarem presença antecipada. Na oportunidade será feita a entrega da premiação aos melhores classificados do torneio.

Mesmo aqueles que não participam do jantar, encontram na sede do Forquetense um serviço de copa e cozinha que serve porções de batatinha frita e cascudinho, xis, cachorro quente e pastel.

Por daiane