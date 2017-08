Geral

Um grupo de tradicionalistas do CTG Caminhos da Serra, de Marques de Souza, chegou no domingo, dia 20, com a centelha da Chama Crioula. O acendimento do Fogo Simbólico aconteceu no dia 11 de agosto na localidade de Pedra Anita, distrito de São Simão no município de Mostardas. De lá a Chama Crioula foi trazida por cavaleiros que percorreram mais de 300 quilômetros em cavalgada coordenada por Davi Musskopf, Capataz do Departamento de Cavalgadas da 24ª Região Tradicionalista.

Os festejos farroupilhas deste ano lembram os 70 anos da geração da primeira Chama Crioula. Em Marques de Souza a centelha vai ficar à disposição de tradicionalistas de entidades de comunidades próximas e mesmo de outras regiões.

