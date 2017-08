Obras

O prefeito de Arroio do Meio, Klaus Werner Schnack, e a vice Eluise Hammes estiveram no distrito de Palmas, Arroio do Meio, recentemente, onde acompanharam o andamento de obras e melhorias realizadas na localidade. Junto ao subprefeito Adriano Lisboa, os representantes do Executivo vistoriaram o serviço de limpeza executado na estrada do Morro São Roque, parcialmente coberta por um deslizamento decorrente das fortes chuvas registradas no início do inverno. Na estrada Passo da Laranjeira, próximo ao novo complexo avícola da Cosuel, conferiram a nova tubulação instalada para dar vazão à água que interditava a estrada em dias de chuva forte.

Em fase de conclusão, os gestores visitaram a obra de ampliação do ginásio localizado em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Itororó, que será inaugurado no dia 13 de agosto. A obra soma 129,6m² de ampliação, incluindo cozinha, copa, despensa, churrasqueira e banheiro. A execução se dá por meio de uma parceria entre o Poder Público, que disponibiliza material de construção, e entidades do distrito (CPM da Escola Itororó, Sociedade Escolar Itororó, Comunidade Palmas Norte, Oase Palmas Norte, Coral Concórdia, Associação de Água de Palmas, Grupo de Idosos Raio do Sol e Equipe Batendo Bitela), responsáveis pela contratação da mão de obra. O investimento é próximo a R$ 70 mil, somando recursos públicos e da comunidade. O objetivo é o uso comunitário da quadra.

Por daiane