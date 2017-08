Educação

Em encontro realizado na semana passada, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Arroio do Meio, a Administração Municipal fez a entrega de kits de material esportivo para as diretoras das 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

Ao todo foram distribuídas 132 bolas, entre as modalidades de voleibol (28), futsal (58), handebol (18), futebol de campo (15) e basquete (13), mais 130 bolas de borracha, 12 redes de futsal e voleibol, 130 cones, 50 colchonetes, além de pesos, pelotas, cronômetros e fitas métricas. O investimento é de R$ 33.862,50. O material esportivo foi imediatamente encaminhado às escolas, onde será utilizado nas aulas de Educação Física, atividades do Turno Integral e Programa Novo Mais Educação e demais atividades pedagógicas.

No mesmo dia a equipe da secretaria de Educação e Cultura esteve reunida com as diretoras das Emefs, diretoras das oito Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) e representantes da Escola Estadual Guararapes, Associação de Menores de Arroio do Meio (Amam) e Colégio Bom Jesus São Miguel, tratando pautas pertinentes ao segundo semestre do ano letivo, avaliação da formação continuada de professores.

Por daiane