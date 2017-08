O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O prefeito Klaus Werner Schnack e a vice Eluise Hammes participaram da capacitação do grupo de empreendedores arroio-meenses integrados no projeto do Sebrae “Transformar o segmento turístico no Vale do Taquari”. O encontro foi realizado na noite da terça-feira, 8, na Agroecologia Ferrari, em Forqueta, Arroio do Meio, e contou ainda com a presença de secretários municipais e a palestrante da noite, Ivane Fâvero, que abordou o tema “Inovação e Criatividade no Turismo”.

O projeto integra 11 empreendedores locais do ramo do Turismo, incluindo gastronomia, hotelaria, pousada, agroecologia, espaços de lazer, esportes radicais, artesanato, agroecologia e chocolateria. Até o momento foram realizados cinco encontros com oficinas específicas e palestras sobre o tema. Ao todo estão previstas 16 horas/aula divididas em oito encontros, além de visitas técnicas para troca de boas práticas, participação em feiras e seminários do setor e consultorias individuais para cada atividade.

Em sua participação, Schnack parabenizou a organização e iniciativa dos empreendedores e do Grupo Conversando sobre Turismo, que se reúne mensalmente na Casa do Museu, ocasião em que surgiu a oportunidade de trazer a qualificação para Arroio do Meio, através do Sebrae.

De acordo com o consultor do Sebrae, Diego Zenkner, o projeto existe desde janeiro de 2016, atendendo empresas do segmento turístico de todo o Vale do Taquari. Os principais objetivos são qualificar a gestão das empresas ligadas ao turismo na região e aumentar o fluxo de turistas nos empreendimentos. O investimento de cada empreendedor para a realização da qualificação é de aproximadamente R$ 700, sendo que o Sebrae subsidia mais de R$ 15 mil de um total de R$ 23 mil.

Saiba mais: O curso de qualificação do turismo local é uma das propostas debatidas e amadurecidas durante os encontros do projeto Conversando sobre Turismo, que ocorre mensalmente na Casa do Museu. Desde o início do ano, o grupo composto por empreendedores do setor turístico e do Poder Público e CDL já debateu a programação e decoração de Páscoa para a Praça Flores da Cunha, posteriormente executada pela Administração Municipal e voluntários da comunidade, assim como ações para o Dia das Mães, Férias de Inverno, Gincana Arroio do Meio e outras iniciativas de fomento ao turismo e comércio local. “É um grupo atuante já instituído, que pensa o turismo como ferramenta de desenvolvimento econômico para o município, com ações de curto, médio e longo prazo”, explica o Coordenador da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Henrique Meneghini.

Por daiane